「史上最佳防守球員」卓雷蒙格林（Draymond Green）近日被NBA官網的記者問起如果他生在25年前，是否有辦法繼續維持頂尖的防守效能？格林表示希望他可以找到出路，但是一向嘴上不饒人的格林這次也坦承，自己恐怕守不住全盛時期的俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）、歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）。

格林說：「我擅長防守低位、防守持球者，我會想自己能夠找到方法。但我不確定能夠守住歐尼爾和歐拉朱旺，我還沒瘋到會說『對啊，我可以擋住俠客』，但就算我不行，我只是和很多人一樣而已。」

全盛期的歐尼爾，只要被他在禁區拿到球就結束了，格林的意思是就算守不住歐尼爾也不算什麼丟臉的事，因為大家都一樣。巔峰狀態的歐尼爾與歐拉朱旺可能是無解的，這與格林「史上最佳防守球員」的宣言並不矛盾。

今年3月，格林在播客節目《Dubs Talk》誇口：「我百分之百是籃球史上最棒的防守球員，這是我的觀點。一個傑出防守者應該具備的特質我都有，更重要的是防守籃板，這是我的專長。我在防守的每個方面都非常優秀，我可以對抗任何人。」

前灰熊大鎖東尼艾倫（Tony Allen）當時就狠狠地吐槽格林：「什麼人認可你了？你又守住誰了？」格林後來在談話節目解釋，他每天晚上都要提醒自己才是最強的，這種積極的心態對自身很有幫助，不需要顧慮其他人說什麼。