新變種病毒Omicron傳播速度驚人，英法感染人數創新高，疫情升溫也打亂年終度假計畫，全球商業航空公司在耶誕節周末，已取消4500多個航班。

24日耶誕夜航空交通向來吃重，但根據航班追蹤網站FlightAware.com資料，全球航空公司這一天至少取消2401個航班，近1萬個航班誤點。

該網站的數據顯示，周六耶誕節當天，全世界1779個航班取消，26日周日也有402個航班預計取消。而美國國內及出入境的商業航空運量，占這個周末所有取消航班的四分之一以上。

美國聯合航空（United Airlines）及達美航空（Delta Air Lines）率先宣布，24日周五一共取消近280個航班，理由是染疫者激增導致人力不足。

Omicron11月首次在美國現蹤，而今美國新增確診病例中，感染Omicron的就占了將近四分之三。部分地區像是東岸的確診者，檢測出Omicron病毒的多達90％。

照《路透》統計，美國過去一周平均每日新增確診數增加45％，達17.9萬例。

據英國政府出示的數據，24日全國新增122186人感染再創新高紀錄，單日新增確診數連續第3天破10萬例。

照英國國家統計局（ONS）23日公布的數據，前一周倫敦每20人就有1人染疫，本周可能增至每10人有1人確診。

英國多個產業及運輸網路為人手不足所苦，主要是勞工一旦確診必須強制隔離。醫院也警告勞力短缺問題，恐會影響病患安全。

法國確診數也同創新高，24日新增感染者超過9.4萬例，因染疫住院者創7個月以來最多人數，馬克宏政府預定27日周一召開特別會議，討論是否祭出新的公衛限制措施。

儘管近來研究顯示Omicron患者多為輕症，且住院率低於其他COVID-19變種病毒，衛生官員對Omicron的發展仍謹慎以對，不敢掉以輕心。