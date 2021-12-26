歐洲天然氣價格上周又刷新歷史高點，今年以來漲幅超過400％。俄羅斯總統普丁指責歐洲咎由自取，部分歐洲國家將俄國供應的便宜天然氣高價轉賣，他呼籲盡快批准天然氣管線「北溪2號」（Nord Stream 2），可緩解價格壓力。

歐洲基準天然氣價格21日攀上歷史新高，漲到每1000立方公尺2200歐元以上，將今年以來漲幅推高到將近800％。24日周五價格雖見回軟，今年迄今漲幅仍超過400％。

俄羅斯國營天然氣巨頭Gazprom的亞馬爾-歐洲（Yamal-Europe）輸氣管，是俄國天然氣輸往西歐的主要管道，但截至24日連續4天流量驟降，加上法國電力公司以安全為由，讓核電廠暫時停機檢修，促成歐洲天然氣價格再飆天價。

俄羅斯雖強調輸往西歐的天然氣流量驟降，不是出於政治動機，但目前莫斯科確實因烏克蘭及「北溪2號」的爭議，與西方世界的關係鬧僵。

「北溪2號」是俄羅斯通往德國的天然氣管線工程，長久以來遭到美國和數個東歐國家反對，他們聲稱這會加深歐盟對俄國天然氣的依賴。歐盟地區的天然氣需求，已有35％靠俄羅斯供應。

「北溪2號」於今年9月完工，尚待德國與歐盟當局的批准，所以還未展開商業運轉。

俄羅斯總統普丁24日表示，歐洲天然氣價格迭創新高，歐盟是咎由自取，怪不得別人，他指控一些歐盟成員國，將俄國的便宜天然氣在歐盟境內高價轉售。普丁呼籲歐盟批准「北溪2號」，有助拉低天然氣價格，紓緩價格壓力。

烏克蘭天然氣傳輸系統營運商（TSO）負責人馬科貢（Sergiy Makogon），指控俄國Gazprom將每天經由烏克蘭領土運送的天然氣減量。他說值此天然氣價格漲至2000美元之際，俄國減供天然氣給歐盟不是經濟決定，純粹是政治考量，目的在施壓歐盟啟用「北溪2號」。