《日經新聞》報導，由於氦氣進口價格刷新50多年最高水平，不僅日本國內半導體相關產業的採購風險正在擴大。民生消費也開始受到影響，東京迪士尼樂園已停止銷售氣球。

氣態和液態的氦具有冷卻等用途，是半導體和光纖製造過程中的必需品，同時還用於醫療一線的磁共振成像設備（MRI）和數據中心的記憶體。日常生活中還用於氣球充氣。

氦是開採天然氣的副產物，全球只有美國和卡達等幾個國家的天然氣田能以有利可圖的成本進行生產。日本全部依賴進口。

日本貿易統計顯示，2021年（1～10月）的平均進口價格為每公斤8148日圓，比2020年締造的50年最高價還高出2％。

另一方面，由於貨櫃運力緊繃，日本進口的氦面臨缺貨。貿易統計顯示，2021年1～10月的進口量為1090噸，比去年同期減少1成。2021年全年的進口量很可能低於創出30年來最低水平的2020年。

自12月1日起，東京迪士尼停止銷售充填氦氣的氣球，重啟銷售的時間尚未確定。如果停售1個月以上，將是2012年11月至2014年1月因氦氣短缺而停售以來的首次。