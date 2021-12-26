中國大力發展數位經濟新領域，在中國計算機學會（CCF）等機構發起下，匯集經濟、資訊頂尖人才的「CCF中國數字經濟50人論壇」在24日正式成立，要用總體、客觀科學的角度帶領經濟走向數位化的典範轉移。

澎湃新聞報導，中國計算機學會（CCF）聯合北京大學、清華大學、中國人民大學、中國科學院計算技術研究所、中國社會科學院經濟研究所等單位24日發起成立CCF中國數字經濟50人論壇，由中國科學院院士梅宏擔任主任委員，匯集各領域頂尖學者專家，也有包括華為、阿里、百度等企業的專業人士。

梅宏表示，數位經濟成為全球各國經濟中愈加重要的經濟形態，成為產業、經濟甚至國家競爭力比拼的重要領域，更成為當前階段各國擺脫疫情困擾和重整經濟的重要部分。

梅宏強調，現在外界對於數位經濟的認識，要麼視角單一過於片面，要麼遠離現實不夠客觀科學，該論壇成立後將改善相關情況，克服數位化轉型典範轉移中需要克服的觀念、制度、人才等挑戰，尤其在觀念上要打破不想、不敢和不會等現象。