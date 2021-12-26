聖誕節交換禮物，除了主題、創意，通常也有金額上限，但如果送了一個超額3倍的「大禮」，卻深怕被朋友嫌棄，該怎麼辦？一名網友就遇到這個問題，因為她買了「折疊浴缸」，要價近2000元，被租屋族吐槽太佔空間，「禮重情義輕，應該會當場扔掉吧」。

原PO透露，她心血來潮上網採購，最後決定買折疊浴缸當交換禮物，「好怕抽到的人會很困擾」。浴缸長寬高分別為130公分、62公分、52公分，體積甚至比一些小型家具還大，若在外租屋的人抽到，還真不知道該怎麼處理。

「這是地獄級垃圾吧」，有網友認為，雖然折疊浴缸單價近2000元，但如果不需要，實在很困擾，有些人還有室友，「搬這個回去會被白眼嫌到天亮吧」。

多數網友建議原PO換一個小一點的，因不只沒地方放，連帶回去都有困難，「如果我抽到，當場轉送」、「好大型的地獄級垃圾」、「不會生氣，但直接丟掉」、「這就是為什麼我打死不玩交換禮物的原因，永遠不知道會抽到什麼」。

不過也有網友認為折疊浴缸是好禮物，「我會很開心欸，最近想買」、「我也敗了一個，用來泡澡很讚」、「價值2000元收，然後1000元賣掉」。