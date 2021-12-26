王力宏遭前妻李靚蕾於17日踢爆劈腿、約砲、召妓等渣男行徑，18日火速自大陸返台「應變」，並下塌於汪小菲的S Hotel進行隔離；他所屬的宏聲音樂雖口口聲聲說「王力宏會住滿14天」，但據悉，王力宏前(24)日已做完採檢，這表示他今(26)日上午11點前必須離開防疫旅館，也打臉了所謂住滿14天的說法，午前勢必展開一場「力宏逃走中」的搶鏡頭大戰。

王力宏本月18日下午自桃園機場抵台，並直接入住位在台北市敦化北路的S Hotel進行隔離，至昨(25)日已住滿7天，之後可返家進行7天居家檢疫。當媒體昨(25)日下午詢問宏聲音樂：「王力宏是否會離開S Hotel？」時，宏聲是這麼回應：「力宏會按照標準程序完成14天隔離規定，謝謝大家關心。」

不過，當記者轉而詢問飯店工作人員，對方卻透露王力宏「24日已做完採檢」，這表示他選擇的防疫方案為「住在旅館7天、返家隔離7天和7天自主管理」。按照法規規定，當選擇方案後就無法自行變更天數，等於表示王力宏「今(26)日上午11點前必須離開防疫旅館」，所謂「住滿14天」的說法，恐怕只是想將媒體調虎離山的煙霧彈。

前天(24日)是平安夜，問到「王力宏如何度過、是否有與小孩視訊線上團聚？或是有關入股科貿公司」等相關問題，所屬宏聲音樂皆不回應；而衰捲「宏蕾」婚變的徐若瑄，在老公李雲峰透過律師發出聲明護妻後，則以IG限動PO出應景耶誕樹與燈飾向粉絲祝賀佳節，寫道：「大家都要好好的」，不忘hashtag「#保持善良」，四字箴言彷彿道出這段時間遭網軍攻擊的心酸。