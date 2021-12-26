新北市樹林區某汽車旅館26日凌晨3時許驚傳槍響，32歲林姓男子與友人在旅館開趴慶祝，遭陳姓男子打傷後致電給朋友支援，未料陳男見狀，立即持槍連開9槍示威。（蔡雯如翻攝）

更新內容08:14)新北市樹林區某汽車旅館26日凌晨3時許驚傳槍響，32歲林姓男子與友人在旅館開趴慶祝，未料喝酒後卻起衝突，林男遭人打傷後，急忙致電求救番男等人，番男等6名友人隨即駕車到旅館協助，未料一名毆打林男的陳姓男子，見林男支援抵達後，便返回房內拿槍下樓，朝林男、番男等7人連開9槍示威，所幸子彈都打在2輛汽車，並無人員傷亡。警方獲報後，調閱相關監視器畫面，目前陳男已被帶回偵訊。

據了解，林男在房內與一群友人飲酒後爆衝突，林男頭部遭人打傷後，立刻找番男助陣，番男便與5名友人分別駕駛2輛汽車到旅館支援，未料被毆打林男的陳男撞見，陳男立刻返回房內找回手槍，下樓朝2台車狂開槍，並在開槍後逃逸，而林男和友人當場被嚇壞，立刻前往派出所報案。

警方獲報後，先將林男送往亞東醫院救治，目前暫無生命大礙，另外員警第一時間也懷疑槍手仍在旅館內，因此大陣仗持盾牌，一一盤查房間，未料陳男早已逃逸，經鑑識人員搜索後，在2輛車上分別找到6個及3個彈孔，而房內也無查獲任何違禁品，目前已帶回5男、3女到案說明，而主嫌陳男稍早也已被查緝到案。