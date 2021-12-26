王力宏與李靚蕾婚變事件引發各界譁然，前高雄縣長楊秋興日前突在臉書喊話「放過王力宏吧！畢竟他是一位有天份、有才華難得的優秀明星」，並爆男性立委應該高達8、9成有八卦、緋聞。一番言論引發網友炸鍋，更有人質疑，「是鼓勵大家去亂搞嗎？」

楊秋興24日在臉書表示，兩岸媒體報導王力宏緋聞事件已超過一個禮拜，王力宏的前途幾乎是被毁了，但冷靜下來想想，全世界演藝圈的八卦、緋聞不是都稀鬆平常嗎？出淤泥而不染的絕對是少數吧。

楊秋興並提到，政治界從立法委員到地方各級民意代表，不是也都充滿了八卦及緋聞嗎？以他過去從政經驗，男性立法委員有八卦、緋聞的應該高達8、9成，對政治人物的道德標準要求不是要更高嗎？因此他喊話，「放過王力宏吧！」畢竟他是一位有天份、有才華難得的優秀明星；不然用同樣標準，演藝圈都要關門了，政治圈也都要關門了吧。

不過，許多網友並不認同楊秋興的說法，在其PO文下方留言表示，「原來娶老婆的是可以出來嫖妓，可以和人妻有曖昧！可以到處有砲友？你的三觀顛覆了我的想像」、「這是對女性不尊重，對性平教育社會環境不尊重，依照你的標準是否有各種天賦的人就可以被原諒所作所為？」「沒有要對王趕盡殺絕，但看到身為男人發這種言論，真是顛覆三觀！」「政治人物與演藝人員都據有社會的影響力所以要高標準！以您的理論台灣不更亂才怪！」有人則說，「都已經完結篇了還出來蹭」，並質疑「為自己留伏筆嗎？」「是鼓勵大家亂搞嗎？誇張」。

另也有人認同此一說法，認為王力宏的家事佔了太多資源了，「確實要反思台灣的媒體是否該採訪更多正面的事，不然負面思維的人會愈來愈多，誕生出的酸民就會更多」，何況清官難斷家務事，夫妻之間的事為什麼要拿出來公審？「我們又有什麼資格去批評自己不了解的事？你我就真的那麼完美嗎？」