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先前因為觸發聯盟健康與安全協議缺陣5場的「字母哥」阿提托康波，26日在遭遇「綠衫軍」塞爾提克的耶誕大戰宣告復出，就摘全場最高36分，外加12籃板及5助攻，更在關鍵時刻賞了對方火鍋，幫助公鹿117比113險勝綠衫軍。

畢竟已經有段時間沒有打球，阿提托康波今天上半場只拿7分，明顯還在找回手感，來到第3節隨即如同猛虎出閘，單節轟下17分，末節也摘12分，更在最後8.3秒賞了塞爾提克前鋒羅伯特威廉斯麻辣鍋，隨後米德頓兩罰俱中帶走勝利。

上季奪冠的公鹿「三巨頭」難得重新合體，除了阿提托康波攻守俱佳演出，米德頓也拿17分、7助攻及3籃板，哈勒戴17分、3助攻與5籃板，波提斯也解除聯盟協議復出替補摘下16分、10籃板，本季首次上場的迪文森佐僅拿3分。

反觀塞爾提克整場比賽只用8人輪替，塔圖與傑倫布朗各拿25分，史馬特19分、7助攻，普里查德16分、5助攻與5籃板，羅伯特威廉斯11分、14籃板，才剛加盟綠衫軍的40歲老將喬強生並未獲得上場機會，荷福德雖解除協議，卻仍處調整階段沒打。