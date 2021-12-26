藝人王力宏宣布和妻子李靚蕾離婚後，隨即被李靚蕾5000字長文毀滅式爆料，暫時退出演藝圈。前高雄縣長楊秋興為王力宏緩頰，希望大家放過王力宏，更爆料男性立委有八卦緋聞的應該高達八、九成，對此，資深媒體人黃揚明表示，在擁有狗仔隊的媒體進入台灣後，立委的八卦緋聞就沒有這麼高。

對於楊秋興說法，黃揚明昨（25日）在臉書發文表示，楊擔任立委時是在第四屆立委，大約是在1998年2月至2001年1月左右，當時《壹週刊》、《蘋果日報》的狗仔隊都還沒有登陸台灣，那時的政壇環境與現在差異很大。

黃揚明舉例，聽當年跑國會的前輩說，當時多數立委幾乎都是立法院會議結束後，就直奔林森北路的酒店「開黨團會議」，因此許多立委可能都有所謂的「外婆」。不過，當《壹週刊》、《蘋果日報》進入台灣後，這樣的政治生態早已改變，現在的立法院立委不分性別，都不可能高達八、九成有八卦緋聞。

楊秋興24日在臉書突然發文挺王力宏，指兩岸媒體已連續報導緋聞事件超過一週，冷靜下來想想全世界演藝圈八卦、緋聞不都稀鬆平常嗎？楊更驚爆，再看看台灣政治界，從立法委員到地方各級民意代表，不也是都充滿了八卦及緋聞嗎？相較於演藝圈對政治人物的道德標準要求，不是應該要更高嗎？他更以自己從政經驗爆料，「男性立法委員有八卦、緋聞的應該高達八、九成」。