尼克隊後衛肯巴沃克（Kemba Walker）被解凍之後接連繳出精彩表現，他們在耶誕節大戰101-87擊退老鷹，沃克上場40分鐘，拿下10分、10籃板、12助攻的「大三元」，這是尼克隊史在耶誕節大戰（美國時間25日）的第一人，聯盟歷史第7人。沃克說這是美夢成真。

「這很美妙，這是夢中會看見的時刻，言語難以形容的感覺。」沃克表示自己是土生土長的紐約孩子，在家鄉的耶誕節出賽是獨特的經驗，這也只是他生涯第2次參加耶誕節大戰。

最困難就是第10個籃板，含有很大運氣成分。「大家都不斷告訴我（還欠1個籃板），他們希望我能拿到。但這在激烈的比賽中很難顧及，隊友很多時候把我誤當成對手，整場比賽幾乎是籃板球自己跑到我手中。第9顆籃板球沒有跑來找我，不過我盡力搶到了。」

沃克運氣真的不錯，他拿到全隊最多的3個進攻籃板。第4節剩下6分多鐘時，老鷹瑞迪許（Cam Reddish）投籃被尼克米契爾羅賓生（Mitchell Robinson）阻擋沒進，沃克拿到第10個籃板球。

至於總教練席波迪（Tom Thibodeau）先前不讓他上場的事，沃克說他釋懷了。「那些已經無關緊要，我反而認為是一種偽裝過的祝福，上帝冥冥之中在幫助我保持謙卑。」沃克出手12次僅命中3球，但他在場上的正負值為+19，還獲得全隊最多的上場時間。