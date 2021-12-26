昨（25）天是聖誕節，許多人都會在這天與親朋好友聚餐，駐德代表謝志偉的女兒正是在平安夜出生，謝志偉與女兒一同慶生後也在臉書貼出慶生照，結果女兒亮麗的外型馬上「圈粉」無數，網友全都暴動留言喊「岳父好！」

謝志偉昨日一早在臉書貼出與女兒一同慶生的照片，透露女兒前2個願望分別是祝全家平安，老老少少健康快樂，與祝她自己工作順利，但當女兒許到第三個願望時，雖然看起來唸唸有詞卻聽不見聲音，問了女兒也不告訴他，讓謝志偉感慨的說「哈，女兒的秘密，長大了！」

謝志偉透露，有朋友看了他們父女一同慶生的照片後，說女兒「完全像媽媽」，他心裡同意之餘也小抱怨「一定要加『完全』嗎？」「好歹也留個百分之一給為父的吧？」除此之外，謝志偉也加碼秀出2個女兒小時候的合照，透露小時候還曾將姊妹倆「夾帶」進選舉場，想不到一轉眼她們的個頭、年紀都大了，希望「孩子們能繼續擁有她們的歡樂，不再有我們這一代父母的煩惱。」

網友看完後全被謝志偉女兒亮麗的外型所吸引，超過500則留言中就有不少人說「前世情人好漂亮！」「這照片po出來，大使會變成國民岳父」、「岳父大人聖誕快樂」、「笑起來跟爸爸很神似」、「女兒太漂亮惹，網友要暴動了」、「跟爸爸也很像，女兒好漂亮！」