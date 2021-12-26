iPhone用戶可從設定看到「電池健康度」，檢查電池是否耗損，有網友表示，自己使用iPhone 12 pro約1年多，電池健康度只剩下86%，續航力下降超有感，引起不少苦主共鳴，也有網友受不了果斷舊換新。

一名網友在PTT的iOS板發文表示，自己使用iPhone 12 pro 約1年多，剛過保固期沒多久，但電池健康度只剩下86%，出門也無法撐過一天，手機續航力下降很有感。

該名網友說，雖然工作場所可以隨持充電，但可能滑個手機，滿格的電量馬上就降到60%，讓他忍不住直呼「這代電池真的有點糟」，好奇有沒有網友也遇到相同的問題。

文章一推出引起不少苦主共鳴，「用了一年，目前已經衰退到84%，真的衰退有感」、「12的電池是近幾年最爛的」、「這一代國內外都災情慘重啊，我也是受不了直接舊換新」、「我也有同樣的感覺，也沒有邊充邊用，結果健康度一直掉」。

也有不少網友果斷升級iPhone 13，「12Pro電池真的爛到我直接升級13 Pro」、「真的爛，所以直接換13 pro，續航超有感」。不過也有13 pro的用戶持相反意見，「13哪來的省電，把他加大的電量去換算續航，其實也沒比12省」、「我的13 pro max用不到一個月就掉1%，好像比較慘」。

實際上，蘋果官網也曾發文說明，讓電池續航力及壽命延長有4個訣竅，把轉體更新到最新版本；避免極端的環境溫度，16至22度是最理想的範圍；充電時先卸除保護套，避免因為無法散熱而影響電池續電量；要長時間存放時，電池應存有一半的充電量，完全放電或一直充電都可能導致電池耗損。