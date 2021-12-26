「台大五姬」動向時不時會被重新翻出討論，其中最高調幸福的莫過於「戲劇依」吳依潔，她卸下主播光環後成為幸福人妻，2014年婚後生下二女一男，並經常在臉書分享全家福合照，羨煞一幫單身族；吳依潔昨(25)日分享帶孩子們參加聖誕party的的美照，粉絲看了忍不住讚：「弟弟像爸爸，姊姊像媽媽」、「依依媽咪的三寶最有看頭！」

吳依潔昨(25)日在臉書分享聖誕party照片，寫道：「Merry Christmas！！！今年強者家長們在伯品廊的party好厲害 專業Santa×魔術哥哥×陪玩姐姐 爸媽在旁放風納涼喝一杯(劃重點)」只見母女三人同穿白上衣搭黑長褲，兩個姊姊頭戴白色公主皇冠，最小的弟弟仍在爸爸懷中，全家福畫面相當溫馨可愛。網友們除了祝「依依」聖誕快樂，也讚道「弟弟像爸爸，姊姊像媽媽」、「依依媽咪的三寶最有看頭」。

上(11)月27日兩夫妻剛慶祝結婚七周年紀念日，吳依潔當天在臉書分享：「結婚七週年，帶三隻寶回到當年爸爸向媽媽求婚的包廂(弟弟問：求婚好吃嗎？)。訂製了我們結婚Logo的項鍊慶祝銅婚，好喜歡~(因為玫瑰金含銅)。問女兒說以後也想結婚嗎？姐姐說她不要結婚，她要一直跟我們住一起，爸爸十分感動(？)(大笑)」這張全家福則是吳依潔抱著小兒子，爸爸一手一個摟著兩個可愛女兒的畫面。

「台大五姬」包括劉乃潔（獸醫乃）、陳匡怡（國企匡）、余函彌（資工彌）、吳依潔（戲劇依）及翁滋蔓（農推蔓），10年前憑著高學歷和亮麗外型爆紅，氣質出眾成為不少人心中的女神，即使多年過去，仍讓人難以忘懷。其中劉乃潔並未朝演藝圈發展，吳依潔則最早走入家庭。

「戲劇依」吳依潔從台大戲劇系畢業後，加入中天新聞台成為女神主播，「吳依潔報新聞」曾風靡一時人氣極高；之後她於2013年底留職停薪赴英進修一年，隔年結婚後便專心在家相夫教子，如今已是3個孩子的媽仍保養得宜，在臉書分享美照身材依舊火辣，讓粉絲們驚艷直呼「好美」、「依依都沒變！」。