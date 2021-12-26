加拿大「環球新聞」（Global News）昨（25）日播映加國總理杜魯道（Justin Trudeau）的專訪，他批評北京正利用經濟影響力，非常巧妙地「玩弄」、「分化」民主國家，讓彼此互鬥。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣布跟進外交抵制北京冬季奧運。

不過杜魯道也認為，民主國家追求中國市場，代表政治理想將置於經濟目標之後。

他說：「我們與彼此競爭，我們試圖看看，加拿大牛肉如何可以比澳洲牛更好地進入這個國家或那個市場。」

他說志同道合的國家應該展現「統一戰線」對抗北京的「脅迫外交」。

「我們在彼此競爭，而中國不時在公開市場的競爭性下非常巧妙地玩弄我們」，他呼籲西方國家必須更加強合作、站穩腳步，以避免讓北京用盡一切方式「分化」彼此。

2018年加拿大在美國要求下逮捕華為財務長孟晚舟後，加拿大與中國大陸的關係就陷入谷底，後續導致加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）被捕。

杜魯道在專訪中回憶9月2人獲釋時、在機場迎接他們的畫面，形容當下心情「出乎意料地激動」。

「作為領袖、總理，你想做正確的事，你知道什麼是正確的事，但要付出人力成本」，他說，「這2個加拿大人被困在糟糕的條件下，完全是任意的，理論上至少有一條路是我可以抄捷徑、走幕後交易讓他們回家，但我知道、而且我感覺必須做正確的事，而我們堅持做正確的事。」

他說其中一名加拿大人告訴他他做了正確的事。

「環球新聞」指出，杜魯道過去曾讚揚中國共產黨快速動員國家的能力，上任初期也試圖改善兩國關係及貿易，不過2名加拿大人被捕事件改變了杜魯道，他說如今的中國大陸「再也不是10年前我們以為的中國」，或是5年前的中國大陸。

「我們必須對那個可能性保持警覺，同時注意他們已經前進的心態」，他說加拿大未來仍將持續就人權、香港民主、支持記者等議題挑戰北京。

除了在商業、貿易方面和大陸持續競爭，杜魯道也強調加拿大將在氣候變遷等議題上與北京合作。