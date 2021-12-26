【愛傳媒簡秀枝專欄】雕刻家黃土水（1895-1930）《結髮裸婦》在南部現身，有著百年前不可言說的私密恩愛以及人體禮讚，娟秀絕美，令人神往。這件作品，創作於1929年，是黃土水過世前一年，堪稱是他晚期代表性的成熟作品。

34歲的黃土水，與小他7歳的青梅竹馬童養媳妹妹廖秋桂（1902-1966），結婚剛滿6年。兩人從小就情投意合，婚後移居東京，夫妻分工，恩愛無比。從雕刻佛像出身，又主修木刻，自學石雕，黃土水已經練就一身好技巧，對於人體的探索，早在1919年嘗試了《甘露水》大作，1922年《擺姿態的女人》，都入選帝展，他早已鞭僻入𥚃、駕輕就熟，唯獨對於自己的枕邊人，他有更多無需言語的情愫，

他希望透過創作，表達他對愛妻的親蜜關係，以及發自內心的人體禮讚。當時廖秋桂27歲，沒有生育，還是保持大女孩的靦腆，臉部帶有幾分嬰兒肥，素顏中依舊溫潤拙樸。

工作室中，廖秋掛輕褪衣衫，倍見驕羞，獨處兩人，有著私密閨房的浪漫，黃土水對眼前的軀體，非常熟悉，省話一哥的個性，只示意愛妻把雙手拉高，交疊在髮髻後側，呈現出S型的構圖。

後拉的雙臂，讓上身出現拉筋般的效果，雙肢一繃緊，索骨微凸，胸線馬上堅挺起來，雙乳更見豐盈緊實，後疊的雙手與頭部之間，不對襯高度下，形塑出兩個不等大小的三角形，讓虛實空間的對比性更強烈。

至於下半身也同樣延續S線條，雙腿前後盤曡，讓重心保持穏定，胸部肌肉一拉緊，成排骨狀在繃緊的肌膚下，依稀可見，而肚臍旁的小肚腩，露出的鬆軟彈性，栩栩如生。

黃土水不刻意強調下體，強勁大腿後伸，讓S線條上下連結，直接帶過。而兩隻腳Y板，一上一下，呈現一清晰一模糊，腳趾亦然，一邊腳指歷歷可數，一邊簡單帶過，完全沒有重複的感覺。然而，從雙臂向下拉出的身體線條，不論左側或右側，都是鏗鏘有力，結合了力與美的神采，妙不可言，引人遐想。

最能呈現夫妻之間的私蜜愛意，是臉部表情，黃土水對髮妻，沒有造神企圖，黃土水眼中的好女人，是帶著人性溫暖、柔美優雅。果然，在雕刀之下的臉龐，嬌羞清純中，有著逆來順受，隨緣隨性的美德，同時自信飽滿，浮現著一抹淺笑，有如鄰家大女孩，親切善良。

這是黃土水在無數的人像雕刻中，最擅長的是賦予不同命運紳髓。

《結髮裸婦》，比起童稚天真的《少女胸像》或史詩般的《甘露水》，感覺完全不同，前者強調其稚嫩陽光女孩，淘氣聰慧，樂觀迎未來。《甘露水》則帶著神性內蘊，雙手輕扶，臉部微仰，半開眼線，是湼槃靜寂中，菩薩的化身，莊嚴神聖，崇高優雅。

在創作的時間順序來說，《結髮裸婦》足足晚了10年，黃土水的孜矻鑽研，不但技術出神入化，心境也成熟不少。黃土水從未婚，懞懂大男孩，憧憬愛情，到結婚成家，體驗愛慾，親密互動，最後回到藝術家本色，他急於尋找初心，覓求發自內心的祼體之美。

而眼前的模特兒，心念慾望，他都一清二楚，尤其身上的每一吋肌膚、每一塊骨頭，他彷彿都瞭若指掌，深情厚愛，在雕刻刀下，游刃有餘，輕重虛實，盡在不言中。

如果說，這是黃土水最具人情味，最富深情慾望，發自內心的創意總結，一點都不為過，瓜瓞延綿，情投意合，鶼鰈情深，正在鑿鑿斧痕雕刀之間。

1930年黃土水病逝後，廖秋桂把大部分作品運回台灣，逐一捐獻，唯獨以自己模特兒的裸體作品，一直留在身邊，超過30年。也許睹物思故人，緣盡情未了，追憶懷念那份斑燦。

作品凝結時空中，最柔美的肢體線條，還有欲語還休的深情大愛。銀鏡臺前人似玉，金鶯枕側語如花。夫妻之間，真正打動人的，就是樸實無華，它不出聲，不張揚，埋得很深很深。

為奈，命運多舛，《結髮裸婦》完成後，黃土水並沒有喘口氣，他又再為下一年度帝展，日夜趕工創作《水牛群像》，淺石膏浮雕，作品尺寸為220×520公分，龎大構圖，完全不能重複與敷衍的细節，加上他太過細膩專注，有了盲腸炎，還不歇手就醫，継續忍痛工作，結果惡化為腹膜炎，就這樣以35歲的英年，撒手人寰。

他們膝下無後，年僅28歲的廖秋桂，成為新寡婦，悲不自勝，對於命運的捉弄，除了扼腕嘆息，執手相看淚眼，竟無語凝噎。天涯地角有窮時，只有相思無盡處。

《結髮裸婦》才完成一年，作品彷佛成了夫妻之間的最後信物，長伴在廖秋桂身邊，超過30年，她時時望著作品出神，那是她青春印記，更是她的幸福縮影，還是逆來順受、無語問蒼天的喟嘆。

廖秋桂返台後，積極處理黃土水善後，在台北大稻埕，低調過生活，但心繫著黃土水的藝術宏揚。文字工作者陳昭明曾為黃土水梳理資料，書寫許多文章，宅心仁厚的廖秋桂，感恩在心，1965年她決定把自己最私密、也是最心愛的《結髮裸婦》作品，贈送陳昭明，翌年廖秋桂也過世，《結髮裸婦》成為黃土水最後的遺愛。

陳昭明能書寫，能創作，多才多藝，喜歡雕刻，細心呵護《結髮裸婦》。1997年間，眼看著石膏模塑像因為年久，有脫膜銹蝕崩塌疑慮，他決定親自督軍，翻成銅像，以留住黃土水最後經典。原先已經陳舊的石膏膜，一經臘模翻銅，完全毀壞，因此銅質的《結髮裸婦》，成為蛻變新版，也是唯一遺作。

今年年中陳昭明過世，《結髮裸婦》交由兒子陳英士收藏，近期，轉由企業家方德福購藏，方德福是東門美術館的大股東之一，將於12月25日在東門美術館公開展出，分享藝術同好。

屈指細算，黃土水存世作品，實在不多。這回《甘露水》神蹟般，重見天日，12月18日起正在北師美術館展出。無獨有偶，《結髮裸婦》也轉售到企業家手中，準備於12月25日起在東門美術館展出，一北一南，相互輝映，讓黃土水的藝術丰采，遍地開花。

如果你看了北師美術館的《甘露水》盪氣迴腸，熱淚盈眶，不妨走一趟府城，台南東門美術館，還有黃土水的不朽深情，值得細細品覧。

重疊淚痕緘錦字，人生只有情難死，也是千古一聲長嘆！

作者為典藏雜誌社社長

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