台中立委補選選戰白熱化，外傳地下賭盤蠢蠢欲動，對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，民進黨參選人林靜儀被問到賭盤問題時，她說反對賭博介入選舉，但2016年大法官被提名人黃瑞明，被踢爆在台灣幫忙推動博弈立法的大律師，時任立委的林靜儀不僅沒批判，還投同意票，這種雙標的表現，恐非中二選區的良方而是坍方。

黃子哲昨（25日）在臉書發文表示，林靜儀22日公布「十帖良方」政見同時，不忘貶低國民黨參選人顏寬恒，也吹噓她過去擔任立委時的「豐功偉績」，但誰是好立委，當然自有「公」評，因公督盟就曾把林靜儀評鑑為「待觀察」立委。

黃子哲指出，林靜儀被問到中二選區補選的賭盤問題時，她說反對賭博介入民主選舉制度，但2016年大法官被提名人黃瑞明，被他踢爆正是國際通商律師事務所的母公司Baker & McKenzie所認證，在台灣幫忙推動博弈立法的大律師，時任立委的林靜儀非但沒出來批判，還投了同意票讓黃瑞明順利當上大法官不是嗎？

針對林靜儀當時的舉動，黃子哲痛批，護航賭博染黑國家的憲政與司法體系，與整個民進黨一同沉淪，這種雙標與荒腔走板的表現，恐怕不是中二選區的良方而是坍方。

對於外傳賭盤的狀況，林靜儀24日接受媒體採訪時表示，希望大家不要用賭博來介入台灣的選舉，不論賭盤和民調結果如何，她和團隊就是盡全力拚選戰。