北京市近日發布支持中小企業發展的「雙16條」，即《關於應對疫情防控常態化促進中小企業健康發展若干措施》和《關於促進「專精特新」中小企業高品質發展的若干措施》，在研發資金、成果轉化等各方面為企業提供全產業鏈的服務。

根據計畫，北京市力爭到「十四五」末，擁有大陸國家級專精特新「小巨人」企業達到500家，市級專精特新「小巨人」企業達到1000家，市級「專精特新」中小企業達到5000家。

《北京日報》報導，根據「雙16條」，北京市將支持企業基礎研究和成果轉化，支持企業積極申報顛覆性技術和前沿技術的研發及成果轉化專案，對專案設備購置、房租、研發投入等予以支持，第一年最高支持200萬元（人民幣，下同），第二至三年支持金額最高不超過500萬元；透過「揭榜掛帥」和「賽馬」方式，解決企業關鍵核心和「卡脖子」技術難題，同時鼓勵企業轉化落地高校、科研機構研究成果，對符合要求的專案給予資金支援。

北京市還將支援企業申請智慧化、數位化和綠色化技術改造項目，對符合條件的項目給予最高3000萬元的獎勵；支援將老舊廠房等存量產業空間改造為企業研發或生產用房，符合條件的改造項目給予最高5000萬元固定資產投資補助或貼息支援。

同時，北京市支持特色園區建設中試打樣和共用製造等產業支撐平台，按實際建設投入給予最高500萬元資金補助，並根據服務績效給予最高100萬元獎勵；圍繞龍頭企業薄弱環節，組織企業開展揭榜攻關和樣機研發，根據專案投入給予最高5000萬元支援；此外，對不新增用地擴大產能的企業，在符合規劃條件下可適當提高容積率。

北京市將「專精特新」企業的支持培育擺在重要位置，已經初步形成漸進培育、梯度發展的格局體系。目前，北京市有「專精特新」中小企業2112家、市級「小巨人」390家、國家級「小巨人」257家，還有隱形冠軍和單項冠軍共45家。