明星情侶檔金剛與小嫻移居墾丁斜槓賣雞翅後，因開放宅配忙到無法抽空擺攤，昨（25日）是聖誕節，他們不畏全台冷氣團籠罩，難得出來做生意，還遇到王仁甫、季芹一家人來探班，留下珍貴的合影。

金剛率先在IG限時動態預告晚上6點會和小嫻在墾丁12號廣場的小灣停車場擺攤，果不其然，兩人駕著移動販賣車準時抵達現場，小嫻在臉書開直播，與網友分享擺攤的過程，只見她和金剛親力親為把商品交到客人手中，遇到想合照的也來者不拒，完全沒有明星的架子。

小嫻事後在IG表示：「好久沒擺攤了，大家還是一樣熱情，看到好多熟悉的面孔很開心，雖然今天很冷，但是心裡很溫暖唷！謝謝你們，祝大家聖誕節快樂，平安幸福。」她除了放上與金剛的甜蜜合照，還有與季芹、王仁甫全家同框的照片，原來季芹、王仁甫帶著一對兒女到墾丁，不忘到當地探望小嫻、金剛。

許多網友見狀，紛紛留言：「那麼冷還要出來擺攤，辛苦你們了」、「充滿正能量的一對藝人情侶！甜蜜的辛苦才能獲得大家的相挺。加油喔」、「祝生意興隆」，巧遇金剛、小嫻的朋友們也留言認證：「嫻嫻本人超美，金剛超親切」、「看到你們好溫馨，聖誕節快樂」。