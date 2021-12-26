根據中國天氣網消息，今、明天（26日至27日），大陸寒潮影響持續，降溫重心主要在南方地區，各地陸續迎來本輪降溫最冷時刻。今天，南方降雪進入最強時段，湖南、貴州等地部分地區有大暴雪；明天，雨雪減少、減弱。

北京多區已暴雪來襲，當地警方警告，非必要不出行，如確有出行需求，冰雪路面駕駛技巧要掌握！

昨（25）天，寒潮繼續發力，截至昨天8時，北京、天津、濟南最低氣溫均跌破零下10℃，為入冬後首次。下午14時，北京氣溫零下5.8℃，風大天寒；長沙也僅有1.5℃，十分濕冷。今晨，東北、華北、黃淮多數地方氣溫跌至近期低谷，刷新入冬來新低。

今天白天，江南、華南及西部地區東部不少地方最高氣溫還將繼續創出下半年來新低，城市中，上海、南京等地僅有1～2℃，銀川、西寧更是低至-7～-4℃。

今天，大陸南方降雪將進入最強時段，湖南、貴州等地部分地區有大到暴雪。大陸中央氣象台預計，新疆南疆西部山區、西藏西部、南部和東部、青海南部、西南地區東部、江漢南部、江南北部和西部等地部分地區有小到中雪，其中，湖南中西部、重慶東南部、貴州中東部等地部分地區有大雪，湖南西部、貴州中東部等地部分地區有暴雪（10～13毫米）。

明天，雨雪減少、減弱，預計，西藏北部、東部和南部、陝西南部、湖南中北部、湖北西部、貴州東北部等地部分地區有小雪或雨夾雪。

氣象專家提醒，湖南、貴州以及雲南東部、廣西北部等地雨雪相態複雜，需格外警惕道路濕滑、電線積冰及低能見度天氣等對道路交通、電力、通訊設施和城市運行的不利影響，杭瑞、滬昆、包茂、蘭海等高速在貴州、湖南境內將有較長的路段受降雪或凍雨的影響，需及時關注路況資訊、注意安全。