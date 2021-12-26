不少公司會在年末時裁員，改善公司營運，有女網友表示，她的老闆將所有員工裁員，只留下她繼續擔任行政一職，讓她滿頭問號，詢問大家是不是該另尋出路，不少過來人留言勸她快逃，「小心被迫收拾爛攤子」。

一名女網友24日在網路論壇Dcard發文表示，自己在一間小公司擔任行政一職，同事只有老闆、經理，還有兩名業務，不過老闆最近大舉裁員，獨留她一人繼續上班。

該名女網友說，她的經理已經一個禮拜沒進公司，另外兩位業務也透露，老闆請他們做到12月底即可，等於明年起，整間公司只剩她一人上班，讓她滿頭問號，詢問大家是不是該另尋出路。

不少網友認為，行政薪資相對較低，老闆留她善後也很合理，「因為妳薪資最便宜，所以留妳收尾」、「感覺是因為行政本來就要幫忙處理後續剩下一些事情，只留一個就可以了，總不能全開除沒人幫忙後面收尾」。

不過也有過來人勸她快逃，以免爛攤子纏身，「快逃吧，小心被迫收拾爛攤子」、「行政最晚走合理，但小心變負責人，莫名被扛奇怪的東西」、「感覺遲早輪到你，留你只是暫時幫他處理後續事務」。