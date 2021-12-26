數位相機廠佳能(2374)及華晶科(3059)因轉型成果開始顯現，佳能董事長曾明仁及華晶科董事長夏汝文看好自家公司轉型成果，且均預估明年業績可望比今年好，上週佳能及華晶科分別獲得外資及投信買超約1742張及2000張力挺，兩家公司股價同步攀高，分別創下2012年3月26日及2010年8月16日當週以來新高價。

外資及投信開始佈局低基期、明年業績成長轉機股，近幾年因數位相機產業一蹶不振，營運陷入谷底的華晶科及佳能因公司多年努力轉型成果逐步顯現，重新獲得法人關愛。

朝向「智能光學模組整合方案公司」佈局的佳能，目前各項新產品中，邊緣AI(Edge AI)及車載相關產品已有具體成果，佳能預估，2022年產品比重為Video application(含360度相機)約占40%到45%，光學模組及零件約占20%到25%，Edge及車用約20%，NRE約5%左右，新產品也可望推升毛利向上升。

隨著轉型效益顯現，佳能第3季合併毛利率為28.07%，年增6.25個百分點，連帶本業營運轉虧為盈，單季營業淨利1279萬元，擺脫連續15季虧損，單季稅後盈餘為2426萬元，單季每股盈餘為0.09元，加上第2季認列南港不動產處分利益，累計今年前3季稅後盈餘為6.94億元，每股盈餘為2.46元，累計前11月合併營收為31.38億元，年減1.55%。

佳能董事長曾明仁表示，2022年跟2021年相比，營收及獲利應該有相當程度的成長。

相較於佳能在公司本體業務轉型，華晶科則是採母雞帶小雞方式分進合擊，以「The Eyes for AIoT」為核心，轉型為AIoT(人工智慧物聯網)生態系的高階智慧影像解決方案廠，並以長期開發自有產品晶片累積IP及客製化設設晶片技術，於2016年成立以提供客戶IP、ASIC及晶片為業務主軸的聚晶半導體(Alek Semiconductor)(華晶科持股約50%)，醫療部門亦分割成立榮晶生技(持股約82%)，三足鼎立策略在今年已見到成果，明年將可展現成長力道。

受惠於三大部門同步成長，華晶科今年前3季營業毛利及營業淨利同步向上，分別來到16.36億元及2.24億元，平均合併毛利率為24.22%，歸屬於母公司業主稅後盈餘1.87億元，年成長51.54%，每股盈餘為0.71元，累計前11月合併營收為80.58億元，年增49.49%。

華晶科董事長夏汝文表示，2022年車載鏡頭及聚晶業績可望倍增，榮晶生技可望成長30%，明年會比今年好。