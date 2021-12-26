天菜男星王大陸今年5月曾被直擊與選秀節目《青春有你2》馬來西亞女星蔡卓宜在街上深情熱吻，王大陸甚至直接上演公主抱將女方護送回酒店，日前又被路人直擊出遊約會、互動親暱。昨(25)日上午兩人一同現身大陸長春機場，蔡卓宜手上拿著疑似王大陸送的花束禮物；然而當晚微博「蔡蔡的研究基地」卻突然發聲明表示：「蔡卓宜目前單身，以前確實有過交往對象，不過已和平分手」，突如其來的轉折引發熱議。

據大陸媒體報導，王大陸日前與蔡卓宜曾被拍到在街邊坐大腿親吻，女方穿著青春無敵激短褲，一雙雪白大腿與王大陸交纏，男方則從背後熊抱親吻，整個畫面充滿了粉紅泡泡。過兩天後，兩人又被目擊一同跟朋友聚餐，從周遭反應可看出「兩人關係」在朋友圈已非秘密，用餐結束後，小倆口一起散步回家，途中還刻意一前一後保持距離避人耳目，最後仍雙雙回到蔡卓宜住處，疑似已經同居中。

王大陸和蔡卓宜早上才一同現身長春機場，晚間卻突然「被」發表聲明「蔡卓宜目前處於單身」。（圖／翻攝微博）

昨(25)日上午王大陸和蔡卓宜從上海飛往長春，有媒體拍到兩人同時現身長春機場，只見他們戴著口罩，身上穿著厚厚的棉衣，疑似意識到有人拍照，王大陸和蔡卓宜便一前一後分開走，蔡卓宜手上提著一大束鮮花，不知是否王大陸所送的聖誕節禮物，但兩人未有進一步互動。

王大陸和蔡卓宜被網友直擊一同去打籃球。（圖／取自微博@興趣八卦）

蔡蔡的研究基地發蔡卓宜單身聲明。（圖/蔡蔡的研究基地微博）

王大陸和蔡卓宜被網友直擊一同去打籃球。（圖／取自微博@興趣八卦）

但意外的是，蔡卓宜微博粉絲頁「蔡蔡的研究基地」竟於當晚發文表示，經聯繫公司確認，蔡卓宜目前處於單身，今天早上被拍到和王大陸一起現身機場僅是是工作行程，更強調「蔡卓宜目前單身，以前確實有過交往對象，不過已和平分手」，蔡卓宜「被粉絲發聲明單身」的情節令人詫異，也在網路上引發一波熱議，粉絲則有人打趣說：「我又有希望了(女粉女粉，別誤會)」。