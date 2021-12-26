Jayson Tatum chipped Jaylen Brown's tooth 🦷😬 pic.twitter.com/sfiPqkpau1 — SportsCenter (@SportsCenter) December 25, 2021

塞爾提克在26日耶誕節大戰對決公鹿，傑倫布朗（Jaylen Brown）首節在爭搶籃板的時候被隊友塔圖（Jayson Tatum）的肘擊打到臉上，撞斷了右邊的門牙！美國媒體揶揄是「送給牙仙的耶誕禮物」，也有人提議明年該送個護齒給布朗做為耶誕禮物。

這球從重播看來完全是意外，當時公鹿隊阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）已經占據最佳的位置，在他身後的塔圖根本搶不到球，離他更遠的後衛布朗其實也不必跳過去，但布朗靠近之後迎面撞上塔圖伸過來的左手肘，布朗立刻摀著嘴回去休息室。

布朗退場休息的時候，塞隊總教練烏度卡（Ime Udoka）在地板撿到布朗落下的半顆牙。

頑強的布朗幾分鐘之後又回到球場，ABC現場轉播拉近鏡頭看到他沒有戴護齒，右邊上排門牙缺了一小塊。布朗投18中8勇砍25分，他和撞掉他牙齒的塔圖合得50分，可惜在布朗「打落牙齒」的奮戰之下，塞爾提克最後還是不敵公鹿。

2019年，獨行俠小史密斯（Dennis Smith Jr）在爭搶地板球時被對手的肘擊撞掉一顆牙，他仍在缺牙的狀態下贏得跳球。由於是整顆牙掉落，牙齒被撿回來之後又在賽後成功裝回去。NBA尚未硬性規定戴護齒，還是有很多球員自行配戴避免牙齦受傷。