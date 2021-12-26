大陸國家衛健委官網消息，25日大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆新增確診病例206例。其中境外輸入病例48例，含6例由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例158例（陝西157例，其中西安市155例、咸陽市2例；廣西1例，在防城港市）。
境外輸入病例48例中，上海占18例，天津8例，廣西5例，雲南4例，陝西4例，福建3例，湖南2例，廣東2例，北京1例，浙江1例。
境外輸入現有確診病例721例（其中重症病例3例），現有疑似病例3例。累計確診病例1萬894例，累計治癒出院病例1萬173例，無死亡病例。
25日新增治癒出院病例76例，解除醫學觀察的密切接觸者2439人，重症病例與前一日持平。
截至12月25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆報告，現有確診病例2011例（其中重症病例9例），累計治癒出院病例9萬4430例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬1077例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者140萬6467人，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬4407人。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。