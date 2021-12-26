民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，新北檢日前二度約談高嘉瑜，她看完被迫下跪、遭扯髮的影片後，對當時被林秉樞控制成這樣感到不敢置信，再次要求「一罪一罰、從重量刑」。雖官司還在進行當中，但高嘉瑜仍積極跑行程、為民服務，昨日她遇到一位3歲男童見她興奮大喊，說有在電視上看到她，也讓高嘉瑜擔心的問男童，在電視上看到自己在做什麼。

高嘉瑜昨（25）日參加中華職棒球員工會舉辦的回饋列車活動，她在臉書分享，很開心除了有小小棒球員跟她合照說想放IG外，還有一個約3歲的小男孩看到她興奮大喊「高嘉瑜」，說有在電視上看到她，讓她有點擔心問男童「看到我在做什麼」。

而在聽到男童說看到在「工作」，讓高嘉瑜鬆了一口氣，並笑稱「決定要繼續努力『工作』給小朋友看」。

昨日聖誕節，高嘉瑜也在臉書分享，今年收到鄰居小弟弟親手做的聖誕樹，可謂最大驚喜，還有北一女30重聚的限量版小熊。她表示，收到手寫卡片總是特別溫暖，這是她小時候的聖誕節傳統，有一個盒子收著從小到大收到的聖誕節卡片，珍藏著大家的祝福。她也說，這是一個傳遞祝福跟愛的節日，謝謝大家給她滿滿的祝福跟愛，也祝大家聖誕快樂、平安喜樂。

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