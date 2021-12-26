新北市一名男網友發文抱怨，25日下午2時30分在大賣場準備開車離開時，一名陌生女子突然焦急上前，向他借90元停車費，基於助人借錢後，不僅發現對方開著奧迪名車、身邊還有多名同夥，更扯的是，聽完女子的還款方式才恍然大悟遇「聖誕劫」，網友看到貼文怒批：「比C300哥還扯！」

不打算還錢的陌生女，得手90元後與同夥開著奧迪名車離開。（圖／翻攝爆廢公社）

這名男網友在「爆廢公社」發文表示，當天一名女子小姐很緊張的跑來跟他說手機沒電，身上沒帶零錢，是否可借90元繳停車費？他沒想太多，就掏出90元零錢借錢給女子，對方也給他聯絡方式，但離場時卻發現，女子身邊還有一群人，並非她一個人在停車場，於是上前詢問對方的還款方式，

沒想到，女子竟然回答：「我們在家樂福辦活動的，主要目的是讓來家樂福的人感到快樂，但是『不能花到自己的任何一毛錢』」，擺明不想還錢。讓他當場傻眼，只能目睹一行人離開，後來詢問了賣場主管才知道，根本不認識這群人，也沒有辦類似的活動，「今年的聖誕劫真是快樂…。」

網友們看到貼文紛紛支持原PO提告，並留言「比C300只加300還扯欸」、「這算詐欺取財吧！可以告看看」、「傳直銷的練膽大會」、「簡單講，就是在玩白癡低能遊戲」、「不能花到自己一毛錢，卻要花別人的錢，這是什麼邏輯和道理啊」、「有車牌跟時間地點，看能不能去警局報案。」