德國女模特兒艾蕾娜(Alena Yildiz)今年不過21歲，擁有一張兼具甜美與性感的臉蛋，笑起來像極了西洋歌壇小天后亞莉安娜格蘭德(Ariana Grande)，不僅如此，當模特兒的艾蕾娜，身高高人一等，身材S曲線超惹火，小蠻腰配翹臀有夠吸睛，但她如今卻因為好身材而被罵了。

經常透過社群及抖音帳號分享生活點滴的艾蕾娜，IG帳號上滿是她到處拍的美麗照片，最近她貼出了一系列試穿亮片禮服的照片，還拍了抖音短片，開心透露自己被閨蜜邀約，要去當好朋友的伴娘了。

這系列辣照中，艾蕾娜穿著無袖亮片禮服，整件衣服底布半透明，上頭縱向縫滿水藍色與銀色亮片，巧妙遮住重點部位，而這件禮服採貼身剪裁，不僅胸前桃芯領大挖深V，在窄窄的裙子側邊還開了一道高衩，得以露胸又露腿，她披散著長捲髮，模樣有如真實版美人魚。

但不久後她又po文，無奈表示用心打扮都沒用了，因為她去當閨蜜伴娘的計畫告吹了，無奈表示：「我閨蜜叫我不用去參加她婚禮了，就因為她覺得我穿這件『她挑的』禮服太好看」，艾蕾娜透露，當時她拍好照傳給準新娘檢查，沒想到對方翻臉，覺得她穿這樣太搶風頭，氣到打電話來罵人，甚至不准她參加婚禮。

艾蕾娜氣憤地說，女孩們已經討論婚禮許久，對於閨蜜找到人生伴侶感到超開心，而這套伴娘服是新娘幫大家選的，除了艾蕾娜之外，還有另外5個伴娘也是穿類似款式，沒料到她會莫名掉隊，甚至連參加都沒參加，據悉，艾蕾娜閨蜜的婚禮，已於上週舉辦完畢。