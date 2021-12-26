美國媒體《華爾街日報》22日報導，有一群台灣人因為「抗中保台」，拒絕說「國語」或「普通話」，紛紛只講「福建話為基礎的台語」，藉此與大陸切割，對此，前藍委蔡正元直言，此舉反映出一群白痴圖像，因為台語就是俗稱的「閩南語」或「福建話」，最早出現在南北朝時代，比國語出現的時間更早，也更「中國化」。

對於《華爾街日報》的報導，蔡正元24日在臉書發文直言，這反映出一群白痴圖像，什麼是「福建話為基礎的台語」，那不是更「中國化」的「中國話」嗎？蔡指出，「福建話爲基礎的台語」，事實上就是俗稱的「閩南語」或「福建話」，最早出現在南北朝時代，比「國語」或「普通話」，出現的時間更早，也更「中國化」。

其次，蔡正元強調，世界上講「閩南語」的人口，在台灣島上比福建還要少，因爲台灣有200年以上的時間，一直都是福建的一部分，福建人口才能夠大舉移居台灣，構成目前台灣大多數的人口，所以講「台語」實際上是講「福建母語」。

蔡正元諷刺，真的要跟「中國話」切割，「台灣國」就應該推行，台灣原住民族人口最多的「阿美族語」作為「新國語」，不會講「阿美族語」，就不能選「總統」、「市長」和「立委」，如果這些做不到，「就只是一群白痴自嗨而已」。