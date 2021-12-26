3年前，花蓮西富國小校護張素連因偶然在校園裡發現一隻因吃了含有農藥的昆蟲而死的蝙蝠，讓她決定藉著蝙蝠保育議題，從生命教育著手，帶領學生尊重生命，進而深入食安問題與農藥使用過量議題。她最近被教育部選為教育家人物典範。

「怎麼又是花蓮人？」30多年前，護專畢業後的張素連任職於台北醫院的外科部門，工作中時常發現，接受體外震波碎石的病患大多是來自水質欠佳、醫療資源缺乏的花蓮，「那時我就想啊，希望有一天可以去花蓮工作，幫助他們做好身體保健，免於疾病之苦。」

於是，她就打包好行李，越過一座山，來到了花蓮。從台北城來到花蓮偏鄉，從人滿為患的大醫院，到進入偏鄉小學擔任小小保健中心的護士阿姨，張素連希望幫助小朋友認識自己的身體，進而知道如何保護自己，把身體照顧得更健康。

3年前，張素連在校園裡發現一隻死蝙蝠，她就藉此開啟對學生的生命教育。「其實一開始，大家都很怕蝙蝠。」張素連說，當認識蝙蝠、看見蝙蝠的好，孩子們便逐漸產生了保護蝙蝠的使命感，誓言要當「蝙蝠代言人」。蝙蝠的命運，無形中與孩子緊緊相扣，幫助蝙蝠，也像在幫助自己。

張素連說，蝙蝠會吃害蟲，是植物授粉的功臣，更是環境指標生物之一，有蝙蝠出沒的地方代表環境好；看見蝙蝠的優點，讓孩子們保護蝙蝠的心更加熱烈。

學校於是將保育蝙蝠的理念融入校定課程，學生們則從教室走向社區，說服附近稻農減少農藥用量以保護蝙蝠，從友善蝙蝠校園擴大為蝙蝠友善社區，並結合綠野香坡農村發展協會，推出「友蝠米」品牌，行銷在地農產品。

西富國小連續3年以「給小蝙蝠無毒的幸福」為題，獲得「信義房屋全民社造計畫」全國首獎，創下該計畫連續3年獲得首獎的紀錄；張素連更結合學校師生發起單車環島活動，以落實宣導保育蝙蝠愛護環境的理念，全校也因為蝙蝠而變得充滿生命力。