5G智慧機爭霸戰進入白熱化，預估到2022年都是呈現快速增長的階段，以目前全球市場來說，大陸在有人口紅利撐腰下，依舊是全球成長最迅速的關鍵市場，前五大5G智慧機品牌中，大陸也一舉搶占三個名額，即小米、OPPO以及vivo，至於榮耀，儘管未擠進前五大，但在第三季的增長幅度卻高達149%，蘋果也依舊站穩全球5G一哥。

除蘋果外，以Android陣營來說，主要採用的處理器即為高通或者聯發科(2454)，更常見同一系列機款兩者併用的策略，而這兩大處理器指標公司，也均看好2022年5G的AP(行動晶片)市場將持續增長，換言之，2022年全球5G智慧機市場競爭只會更加激烈。

全球5G智慧型手機持續位於高速成長階段，主要動能之一就是來自於具有人口紅利的大陸市場，Strategy Analytics報告指出，第三季全球前5大5G智慧機出貨品牌商依序為蘋果、小米、三星、OPPO、vivo。數據顯示，第三季小米5G智慧手機出貨量與第二季度持平，三星5G智慧手機出貨量份額繼續增長，榮耀則是拿下最佳的增幅表現、相較第二季成長高達194%。

Strategy Analytics分析指出，第三季三星超越OPPO，成為全球第二大Android的5G智慧手機廠商，三星在歷經前三個季度的出貨量連續呈現負增長後，已恢復增長態勢，主要是來自於三星擁有多種價位的產品組合，且持續受益多個地區對其智慧手機的強勁需求，再者，三星將摺疊機等領先技術與多款5G設備相結合，推動其成為第三季全球第二大Android的5G智慧機品牌。

值得注意的是，華為分割出來的榮耀是第三季增長最快的Android的5G智慧手機品牌、季增長149%。榮耀5G智慧手機在大陸的人氣正在迅速上升，包括榮耀50 5G、50 SE 5G、50 Pro 5G是第三季5G智慧手機的主要產品。

小米為全球最大Android的5G智慧機出貨商，其第二季5G智慧手機出貨量大幅增長，但在第三季出貨量相較第二季持平，原因包括三星的復甦削弱了小米在歐洲的增長能力，加上OPPO在大陸增長迅速，故在三星和OPPO的雙重夾擊下，小米的5G智慧機需求第三季大幅放緩。