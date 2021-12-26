變異株Omicron引起新一波全球新冠肺炎疫情，安盛生(6734)指出，才剛拿下2022台灣精品金質獎殊榮的「安必測新冠肺炎抗原快速檢測」，透過兩項實驗分析結果確認，能夠有效篩檢出Omicron(B.1.1.529)在內的新冠肺炎高關注流行變異株。

因應由Omicron引起的新一波全球疫情，安盛生科進行了電腦模擬分析，以及採用Omicron變異株的重組蛋白進行實驗室驗證。電腦模擬分析評估了N蛋白原生株和變異株的氨基酸序列，以及可能的突變體蛋白（P13LE31delR32del S33delR203KG204R），此研究結論顯示安必測能有效偵測Omicron變異株。更關鍵的是在剛完成的實驗室重組蛋白研究中，安必測對於主要流行變異株和作為對照的SARS-CoV-2原生株達到了相同的偵測極限(0.25ng/ml)。

這兩項實驗分析結果皆確認安必測新冠肺炎抗原檢測能夠有效地偵測Omicron變異株，也能夠偵測Alpha (B.1.1.7)、Beta (B.1.351)、Gamma (P.1)、Delta (B.1.617.2) 高關注流行變異株。更重要的是安必測新冠肺炎抗原快速檢測的靈敏度不受Omicron和其他變異株的影響。

安盛生科執行長陳彥宇博士表示，現在比以往任何時刻都更需要頻繁的檢測，這仍然是應對疫情的關鍵措施，如此才能夠保持社區、企業以及學校的安全開放，並進一步恢復國際旅行的可能。

儘管疫苗施打已經逐漸普及，但Omicron有更高的機率造成突破性感染，並從根本上改變全球疫情。無法偵測Omicron的快篩試劑帶來令人擔憂的狀況，假陰性結果可能讓民眾產生錯誤的安全感。