今跟林靜儀穿情侶裝？ 顏寬恒一聽大笑：會被我太太罵啦

台中第二選區立委補選倒數兩星期，國民黨候選人顏寬恒今（26）日受邀擔任烏日主委盃棒球錦標賽的開球嘉賓，剛好與民進黨候選人林靜儀一樣都穿著白衣服跑行程，被開玩笑說是穿「情侶裝」，顏寬恒聽到後當場笑出來，說「我會被我太太罵啦！謝謝大家！」

顏寬恒今日現身棒球場，被問到林靜儀在臉書PO出的競選影片稱地方籠罩在恐懼中，顏寬恒表示已多次聲明，認為競選主軸應該回到地方發展跟需求，自己有針對一些不實指控的影片提出質疑，但還是被對方列入競選主軸中影響年輕人，造成社會撕裂。

除了這場活動外，顏寬恒與林靜儀今早一同參加烏日區建興宮270周年慶，兩人併排近距離接觸，還互相握手握了很久，顏寬恒表示這場法會主要是在祈求地方發展，藉由宗教安撫人心，也說選舉期間一定都會參加重要行程，會同時出現，就互相鼓勵、互相加油。

【LIVE直播】顏寬恒全力拚補選 擔任烏日主委盃開球嘉賓

而兩人早上參加法會時，都穿著白色的競選衣，被開玩笑是穿「情侶裝」，顏寬恒聽到後馬上笑出來，說「我會被我太太罵！」