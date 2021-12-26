新北市一對林姓夫妻迷上交換性愛趴，喜歡觀看自己的另一半與別人發生激戰，但林男卻瞞著老婆私下約炮一名楊姓女子，妻子知情後，氣得對揚女提告，法院最終認定楊女侵害夫妻配偶權，判處賠償30萬元確定。

據了解，林男在2019年3月到隔年3月間，因為與楊女看對眼，2人私下約相到楊女的家中發生性關係，時間長達1年，且2人的伴侶都不知道，林妻後來在丈夫的LINE發現2人曖昧通聯記錄「如果影片流出去，妳真的不用嫁人，只能嫁我，那還是讓它流吧」、「要給妳安全感是真的。我說真的我們房子是買（許女）的名字，我跟她說如果有一天我們離婚，房子給妳（許女）吧！」楊女則回「雙妻嗎？一個念你就受不了」、「不會啦，你們會一輩子」等，才知道丈夫背著她「偷吃」。

林妻控訴，當初僅同意丈夫「開放性關係」，但他卻私下與楊女約炮，甚至產生情愫，且楊女明知丈夫已婚，還介入成為第3者，認為自己遭到背叛，因而向楊女求償60萬元。

楊女一審判賠30萬元不服上訴，表示林男持假身分證騙她未婚，且與妻子一同出現時也說2人已經離婚，自己與男友才願意參加交換伴侶性愛趴。

法官審酌通聯記錄等事證，發現楊女後來得知林男已婚，儘管夫妻與人發生多人換性愛趴，但屬雙方合意範圍，結果林男卻背著妻子約下偷吃楊女，認定楊女確實侵害夫妻配偶權，最終判賠30萬元確定。