今年芳齡26歲的日本AV女優結城瑠美奈（結城るみな），擁有知名大學法律系的高學歷，在校期間還當選過校花，去年3月因想報復前男友投入成人界，成功製造話題。不過，她今年9月被周刊報導家中持有許多古柯鹼和興奮劑，遭到警方逮捕，事隔3個月終於出聲，在IG公開向社會大眾致歉。

結城瑠美奈自從9月陷入毒品疑雲後，就沒再更新IG，昨（25日）晚間總算有了動靜，她上傳一張親筆信，為自己釀下的過錯對不起：「由於我的愚蠢行為，首先向支持我的粉絲們以及所有人，因為我而造成任何不便道歉。這是自私和不負責任的行為，我背叛了很多人，深感後悔。」她自認永遠都不會被原諒，但會好好工作贖罪，承諾日後會改過自新。

據悉，結城瑠美奈被《週刊文春》爆料持有毒品遭逮捕後，經紀公司隨即證實消息，結城瑠美奈向律師透露毒品的來源，是向一名牛郎店高層購入，警方在她家搜出約0.4克的興奮劑和少量古柯鹼。依照日本現今法律制度，就算只是走私進口、販賣、持有和吸食少量毒品，最低都要處以一年以上有期徒刑，最高處以無期徒刑，並科以最高1000萬日圓（約台幣242萬）罰金，結城瑠美奈恐將面臨牢獄之災。

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