新台幣匯價上周五（24）日收盤升值5分，創近半個月新高，單周升值4.2分或0.15％，周線由貶轉升。匯銀分析，美元兌新台幣在耶誕假期前清淡，在台股攻萬八以及年底出口拋匯商作帳行情和外資匯入下，新台幣匯價封關日較去年封關仍將呈續升走勢。據統計，2020年12月31日新台幣封關匯價為28.508，較上周五（24日）收盤價27.738元，新台幣匯價升值7.7角。換言之，今年新台匯價封關相較去年底，以「27」字頭封關機率高。

匯銀指出，雖然牛年新台幣封關相較去年底勢必走升，但明年FED升息加速，需留意美元指數變化。2項支撐美元的總經因素：一、美國民主黨參議員Joe Manchin反對Joe Biden的1.75兆美元刺激計畫，目前看來這項法案應無法在今年內通過，必須等到2022年，而儘管法案內容可能出現變動，但預計最終民主黨仍會妥協出一個折衷方案並通過，中長期來看仍有助刺激美國經濟。二、目前美國經濟也持續展現出韌性，初領失業金人數仍維持低檔，12月密西根大學和經濟諮商局的消費者信心指數均優於預期和前值，顯示美國民眾並不那麼擔憂Omicron的衝擊，而在經濟持續升溫下，通膨也高燒難退，11月核心PCE月增率和年增率均高於預期，這可能讓Fed緊縮進程進一步加快，Fed理事Christopher Waller近日便稱Fed可能首次升息後「不久」將開始縮表，這些因素將會在中長期繼續支撐美元，預計區間落在95.5-97.5。

瑞銀分析，9月中以來短天期利率揚升，2022年已開發經濟體也必定開始升息。對於聯準會而言，這代表此次緊縮政策的步伐加快許多，畢竟2009年經濟衰退以後，隔了超過6年才開始升息。央行刺激政策退場，表面上看起來不利於風險性資產表現，然而，投資人應要謹記，政策退場動作連結的是正向的經濟結果。2022年，瑞銀資產管理預期，寬鬆貨幣政策退場不僅是通膨價格壓力的作用，也是代表強健成長和邁向全面就業的進程。