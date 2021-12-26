總統蔡英文24日出席台灣大學重點科技研究學院的揭牌典禮，致詞時呼籲「為了加速人才培育，教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」。此言一出引發熱議，台北市議員王鴻薇直言，蔡英文骨子裡根本就是嫌大家假太多，並稱這已不是蔡英文第一次講這種話了。

王鴻薇昨在臉書指出，2015年蔡英文就曾講過勞工假太多，後來真的把勞工7天國定假日假給砍了，一例一休也要勞工自立自強，不爽自己去跟老闆講。

王鴻薇說，才剛調一點軍公教的薪水，現在又看寒暑假不爽，想對學生和教職人員的寒暑假出手，「蔡英文這已經不是第一次了，骨子裡根本就是嫌大家假太多」。

網友也在王鴻薇的臉書PO文下方留言表示，「什麼寒暑假太長，怎不說黑機關及冗員太多」、「817的抉擇，成了全民的災難」、「她騙人騙太多」、「日久見人心，慢慢露出本性了」、「這個也要管無聊」。

對此爭議，總統府發言人張惇涵昨則表示，蔡總統當天是以「陽明交通大學產學創新研究學院」一年招生兩次為例，期許半導體學院能夠多提供寒暑假的培訓課程，讓願意進修的學生能夠有更豐富的研習管道，讓台灣半導體產業在國際競爭的過程中，人才培育的速度越快越好，強調並非縮短所有學校的寒暑假，無須刻意解讀。