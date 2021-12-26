隨著大陸各地氣溫降低，特別是在北方地區，新能源車續航里程縮水、電池充不滿電、不敢開暖風，這些問題仍然困擾著很多車主，甚至有新能源車主淩晨4點起床搶充電樁。

冬季充電究竟有多難？根據央視財經報導，北京順義牛欄鎮的新能源車主老張深夜11點又來到家附近的充電站尋找車位。他說，冬天充電時間長了，好多人都是家住在這附近，都不走，有的時候沒有位置我就走了，第二天早上再來。

中午11點，位於北京亮馬橋某辦公大樓的地下停車場裡，10個充電樁也處於滿負荷的狀態。

李先生是北京最早的一批新能源車主，也是一名兼職的網約車司機。由於車齡較長，原本一天一充的車在冬季變成一天至少兩次，各大公共充電樁的排隊難也讓他倍感無奈。

據瞭解，目前新能源車的能量補給方式主要分為充電和換電兩種。使用快充樁，一輛車充滿大概需要一到兩個小時，而換電只需要幾分鐘，那麼換電情況是否有好轉？北京東四環紅領巾橋的一個換電站，下午3點，這裡等候的車輛就排起了長龍。換電站工作人員表示，從上午10時多到下午3時，車就沒有斷過。

隨著冬季換電頻次增加，部分換電站的電池也出現了供不應求的狀態，不少車主也只能在換電站等電池充電。換電站工作人員表示，因為換電量是系統自動以最高電量選擇的，不能每塊都充滿，也有充不滿的時候。

央視財經調查發現，動力電池在低溫環境下活性下降，電池的淨放電率降低，電池容量受到影響，因此需要增加充電的頻次。

據中國汽車工業協會統計，前3季度，大陸新能源汽車保有量達到678萬輛，全大陸充電基礎設施累計數量為238.5萬台。1-11月，新能源汽車銷量為299萬輛，全大陸充電基礎設施的增量為70.4萬台。充電設施的增速遠遠趕不上新能源汽車的增速。

中國汽車流通協會副秘書長王都表示，預計到年底新能源車銷量會超過300萬輛，滲透率較去年底提高了近200％，充換電設施按現在看是不匹配的。

資料顯示，截至2021年9月，大陸車樁比例約3：1，但是整個公共充電樁的平均利用率卻還不到百分之十，這主要是因為充電樁的分佈不均。

有專家表示，破解新能源汽車公共充電樁問題，關鍵要加強充電的便捷性。技術上，加速大功率充電技術的應用，減少充電等待的時長，統一介面，提高適配性。在選址上，減少車主尋找充電樁的時間，參考各地加油站模式，不管車主在哪，5公里內就能找到一個可用的充電樁，提高充電樁的平均利用率。此外，政府、企業協同合作，共建共用共管，才能真正讓新能源車跑起來。