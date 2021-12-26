民進黨強推竹竹併升格，全台各界都相當關心，國民黨立委林為洲也數次向民眾解釋其重要性，認為不應如此倉促，結果卻被新竹市長林智堅說是口水抹黑、意圖不促成大新竹合併。對此，林為洲除了回應合併升格是大新竹40年的大事外，也在臉書說「計劃書在哪裏？給聞香一下吧！」

林為洲表示，竹竹併升格是新竹縣市40年來重大的事情，但民進黨卻在突然之間強力推行，24日甚至還試圖用逕付二讀的方式，想在臨時會直接完成，讓他忍不住說「有必要1個月內完成三讀、用非常態的方式通過嗎？」

林為洲25日深夜繼續在臉書發文說，合併升格「總要有本計劃書吧？」提出質疑想知道「合署辦公廳舍在哪裏？要不要重建改建？公務員額多多少？每年會增加多少支出？門排（牌）整編花多少預算？戶政資料整編又要多少經費？」

除此之外，林為洲指出「計劃書在哪裏？給聞香一下吧！」說自己支持合併升格，但反對倉促立法，也反對因人設事。