「三金影后」周冬雨與劉昊然所主演新片《平原上的火焰》原定平安夜上映，卻於上映4天前突然「急煞」宣告撤檔，引來眾多網友「扮柯南」猜測箇中因由，有人指出可能與片中疑似有「劣跡藝人」有關！本月大陸共有4部影片突然宣告「煞車」，當中還包括巨星古天樂的《暗殺風暴》，情況罕見令人詫異，業內人士粗估宣傳及發行費用，共計損失至少近2,000萬人民幣！

周冬雨與憑《唐人街探案》系列爆紅的劉昊然合作，被大陸喻為今年聖誕檔期最受矚目的黃金搭檔，兩人主演的新片《平原上的火焰》原定12月24日平安夜上映，早前已在網路進行鋪天蓋地式宣傳，連大陸當紅花旦楊冪也爭著先睹為快，出席日前舉行的觀影首映場。

周冬雨片中被內地演員呂聿來「啪啪」搧耳光成為焦點，正當觀眾「拉板凳」等著看好戲之際，該片卻於上映前4天，突然在官網宣布「撤檔」，消息傳出令電影圈不少人感到愕然。官方並未說明撤檔的確實原因，但大陸則有網友分析指出，此舉可能疑似涉及「劣跡藝人」！

大陸不少網民對此抽絲剝繭，當中發現有份參演該片的王學兵，曾於2015年3月因涉毒被北京警方抓捕，惟當時其經理人公司否認，指他只是「配合調查」，最終沒有受到任何行政處罰。雖然事件早已平息，但由於今年大陸娛樂圈亂成一片，爆出不少「劣跡藝人」，有關當局從而嚴格審核每個藝人，故王學兵被指牽涉其中也不足為奇。

除了《平原上的火焰》一片外，今年12月還有多部電影突然撤檔，當中包括黃曉明監製兼主演的《最後的真相》，古天樂、張智霖及周秀娜主演的《暗殺風暴》，以及曹炳琨執導的作品《只要你過得比我好》，根據電影圈業內人士估計，這次多達4部電影急煞遭到「撤檔」，計算宣傳及發行費總損失，應該超過2,000萬元人民幣！（約8,690萬元台幣）

周冬雨甫於上(11)月拿下路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）品牌代言人寶座，日前也出席上海的LV 2022春夏女裝衍生（spin-off）秀，近日更登上2022年開年的1月號中國版《VOGUE》封面，網友紛讚：「冬雨寶寶這張臉好高級」；本來更同時將有3部電影上映的她，氣勢之旺堪稱「烈火烹油」，讓她的粉絲驕傲說：「我雨已然勢不可擋」，然而聖誕強片卻遭急煞撤檔，也令期待她演出表現的觀眾感到失望。