台股上週揚升149.05點，漲幅0.84%，法人預期，台股有機會再創新高。由於國際半導體展28日登場，參展規模創下歷年新高，加上台積電將於明年1月13日舉行法說會，半導體股表現將成市場關注焦點。

台股上週呈現先蹲後跳走勢，20日受美國聯邦準備理事會官員預期2022年將升息3次及變種病毒快速傳播衝擊，加權指數下挫143.48點，隨後碎步走高，24日盤中創下18039.85點歷史新高，終場漲勢收斂，收在17961.64點，一週上漲149.05點，漲幅0.84%。

安聯投信台股團隊表示，受年底假期影響，近期交投降溫，主要權值股多呈現盤整格局，不過成長股和循環股輪動表現，科技股、非科技股也有輪動表現，整體格局依然呈現好的面向。

展望後市，安聯投信台股團隊認為，明年第1季重要企業法人說明會將陸續登場，屆時產業獲利預期或展望等正向訊息將有望成為帶動盤面向上的重要動能。

國際半導體展（SEMICON Taiwan）實體展即將於28日登場，參展規模創下歷年新高。晶圓代工龍頭台積電將於明年1月13日召開法說會，這些議題都備受市場關注。

中信小資高價30 ETF經理人張嘉佑表示，2021年全球半導體產值可望首度突破5000億美元，明年有機會進一步跨越6000億美元關卡，半導體供不應求情況持續，預期相關族群將重回市場關注焦點。