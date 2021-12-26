中鋼(2002)昨(12月25日)日晚間於小港行政區舉辦50週年廠慶活動，中鋼董事長翁朝棟表示，公司1~11月自結營運創新高，且前三季合併稅後淨利率14.8%、營業利益率17.2%，EBITDA Margin 25.9%，在亞洲八家主要鋼廠中皆高居第一，這是全體同仁努力的成果，也是今年公司50歲生日的最佳賀禮。

中鋼辦50週年廠慶以「超越50、贏向100；精緻中鋼、永續未來」作為精神主軸；中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽及執行副總經理黃建智率領各部門副總經理、子公司董事長與總經理，和員眷、退休同仁們歡聚一堂，中鋼董事長翁朝棟也期許全體中鋼人一棒接一棒，開創下一個璀璨的50年。

中鋼董事長翁朝棟感動致詞，他感謝所有在中鋼服務過的前輩、經營團隊、退休暨在職同仁及工會夥伴，因為大家在這塊土地上辛勞播種，中鋼得以茁壯生根，奠定厚實的營運基礎。今年1~11月中鋼自結合併營業收入4273.3億元，較去年同期成長50.4%，合併稅前淨利784.5億元，較去年同期大幅成長達357倍(35681%)，是建廠以來較歷年同期為高的佳績，且中鋼前三季合併稅後淨利率14.8%、營業利益率17.2%，EBITDA Margin 25.9%，在亞洲八家主要鋼廠中皆高居第一。

中鋼董事長翁朝棟表示，去年及今年中鋼面臨建廠以來最多的挑戰，例如美中貿易戰紛擾、全球COVID-19疫情衝擊及淨零碳排趨勢等，但中鋼沒有受制於勢，反而制勢於先，不僅完成月盤及季盤分流並行盤價制度變革、啟動首座智慧高爐、成功推動轉爐石填海造陸應用、汽電共生鍋爐自發性停用燃煤發電、超前部署導入再生水及發展海水淡化技術等多元水源，研發及布局碳中和擘畫路徑所需技術與資源，並彙整所推動與執行之各項重大措施編製《109年經營管理變革》專冊，做為同仁們日後參考的攻略心法。另外，今年也梳理中鋼企業文化，使其與時俱進，更期許老中青三代中鋼人相互扶持，活化50年累積的經驗與智慧，讓50歲的中鋼仍充滿活力與執行力，昂首闊步迎向下一個50年。

中鋼總經理王錫欽致詞時提及，中鋼歷經了民營化、集團化、國際化三階段的發展，成為涵蓋鋼鐵、工程、工業材料、物流投資，以及綠能等5個事業群、27家子公司、營業額超過4000億的集團企業，所產製的鋼品更孕育出許多名揚國際的用鋼產業。此外，中鋼近兩年進行了公司強弱點、機會與挑戰的SWOT分析，訂定「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」的雙主軸做為未來50年永續發展的根基，並具體規劃出十大策略，開展77項行動方案，今年的雙主軸行動元年即展現亮麗成果，例如精緻鋼品的銷售佔比已達7.3%，超過年度目標的4.2%，且平均獲利率更達全產品的1.4倍。