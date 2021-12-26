彭郁晴22日上午在校長李萬源陪同下，前往縣政府獲縣長徐耀昌表揚鼓勵。（李京昇攝）

苗栗三義高中高三生彭郁晴，今年參加全國技藝競賽，以2024法國巴黎奧運吉祥物造型，從770位中脫穎而出，榮獲競賽職種「電繪圖」優勝。

彭郁晴的父親專門做客製化設計包包、衣服，也讓她耳濡目染，從幼稚園開始喜歡畫畫塗鴉，並展現出她天馬行空的創意，也很早立定志向要讀設計相關的學校，高中時就已全校最高分進入三義高中多媒體設計科就讀，今年她第一次參加大型賽事就初試啼聲。

這次技藝競賽題目是2024法國巴黎奧運吉祥物公雞的造型設計，彭郁晴把公雞的雞冠融入法國知名地標艾菲爾鐵塔，最後贏得評審賞識獲得優勝。

彭郁晴說，她自己擅長的是手繪風格，這次參加電繪比賽是想要挑戰自己，平時會花2、3小時在創作，也喜歡畫漫畫，而閒暇之餘會看一些日本動畫來激發靈感，這次能夠得獎有點意外，但她會繼續努力，未來是想要成為一位出色的動畫師。

彭郁晴22日上午在校長李萬源陪同下，前往縣政府獲縣長徐耀昌表揚鼓勵。縣長徐耀昌除了表揚彭郁晴獲獎，也表揚選送日本第52回世界兒童畫展、全國原住民兒童創作繪畫比賽10特優的獲獎學生，以及金安獎、防災績優學校、老師及學生。