偶像歌手出的男星林志穎，今年已經47歲但仍保持凍齡童顏，因此被封為「不老男神」，而他這些年來不只在演藝圈發展，也非常擅長經營其他事業，跨足賽車、IT、資安等行業，甚至進建設業擔任董座，實現真正的「成家立業」，適逢聖誕節，愛家的林志穎跟嬌妻陳若儀及3個孩子在自家豪宅開趴，他在社群分享家裡過節的準備過程，卻被眼尖的網友發現聖誕襪藏玄機，驚喜詢問：「難道有第三胎嗎？」。

年末最值得期待的節日來了，全球都暫時放下疫情，沉浸在聖誕節的氣氛中，林志穎與老婆陳若儀也忙翻了，兩人婚後生了老大Kimi跟雙胞胎Jenson、Kyson，都是男孩子，家裡超熱鬧，而林志穎也在社群po照分享準備的過程，包含在豪宅中裝飾了一顆接近天花板高的大聖誕樹，樹下放滿了夫妻倆給孩子們精心準備的禮物，男神也親自扮成聖誕老人，看上去也玩得很開心。

林志穎的聖誕布置，被發現多了一隻小聖誕襪，被懷疑懷第三胎。(翻攝自jimmylin IG)

就在這一系列豪宅聖誕趴照片中，有張照片拍到林家在電視櫃下方，掛了給聖誕老人放小禮物的襪子，算算除了標記一家5口字母的大襪子外，旁邊還有一個上頭寫著「B」的迷你襪，眾網友不禁喜出望外，忙問「該不會有第三胎？」、「小小B是誰呀」，釣出林志穎本尊回應，表示小襪不是給家裡孩子的，而是家有喵星人，取名「Butter」，小襪襪是為貓咪準的。

除了家中裝飾外，林志穎還公開了3個兒子寫給聖誕老公公的信，表示孩子們老早就寫了信放在聖誕襪中等收禮物，但過程其實很糾結，他們放進去後又不時拿出來修改，忙派出陳若儀阻止，勸導一直修改會導致聖誕老公公搞混，但真相是「其實是我們都已經準備好啦」，最後大家都得到想要的東西，林志穎透露其實大兒子Kimi已經知道聖誕老公公是爸媽扮的，但仍陪著弟弟們寫信，有夠暖心。