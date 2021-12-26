全台最恐怖街頭不定時炸彈是他?一名家住台中的歐姓男子，今年一整年，連續遭到警方抓到酒駕11次，但警方調閱前科紀錄赫然發現，歐男從2001年起至今，已經累積21次酒駕紀錄，目前因前面累積案件，5月份就入監服刑。

根據警方紀錄，今年44歲的歐姓男子，在2001年時就連續犯下2次酒駕案，遭罰30萬元，第3次酒駕時就遭判有期徒刑。

在今年，1、2月份，成為歐男的酒駕「高峰期」，其中一次還酒駕肇事逃逸。兩個月內連續7次酒駕遭到警方攔檢查獲，每案均被判6個月到10個月不等徒刑，但歐男仍不在乎。

在今年3月、4月間，他在3月22及3月24日三天內就兩度被抓。這兩個月內他又連續酒駕4次，連警方都搖頭表示，已經不知道能用什麼方法治他，除了關進去外別無他法。

過去幾年，歐男因公共危險案，遭台中地院判決應執行有期徒刑2年1月，另涉不能安全駕駛公共危險、偽造文書等罪，被法院判應執行2年4月，兩案於前年共同執行後，歐男乖乖在監獄內執行，直到去年6月24日出獄。

但歐男一出獄，又開始肆無忌憚，去年11月酒後路倒在路旁，被民眾發現報請消防局救護，台中市消防局派遣救護車送他就醫時，他竟然還偷吃女救護員豆腐，遭告性騷擾。

台中地方法院判決，歐男漠視國家法令，危害道路交通公眾人車往來生命與身體安全，連同性騷擾、侵占租賃機車等罪，共判刑3年4個月。目前歐男已經在5月份入獄服刑，但仍有其他公共危險罪審理。