2021台北城市路跑賽26日上午進行。（大會提供）

年底壓軸登場的2021 Panasonic Taipei City Run臺北城市路跑賽26日上午5點30分於總統府前盛大開跑，主打歡樂、公益、健康同時又有超豐盛的抽獎品，在耶誕跨年的節慶氣氛下更顯得熱鬧無比，不少上周才跑完台北馬拉松的菁英選手抱著「家裡缺家電」的想法參賽，男子組由臺灣體大周賢峰跑出38分55秒奪冠、女子組則由來自香港的留學生湯樂榆以44分42秒封后。

往年都在9月進行的台北城市路跑賽一直是跑者心目中的「開學跑」，今年因為新冠肺炎疫情改到年底舉辦，延續往年市區A級路段，讓跑友邁開腳步、在完全淨空的車道馳騁，台灣松下銷售股份有限公司董事長林淵傳看到跑者熱情參與也表示，「疫情即將走向解封的階段，很高興大家可以走出戶外、大口呼吸，跑步可以讓身體更健康、讓世界更美好，和品牌企業理念A Better Life, A Better World不謀而合，希望未來有機會可以繼續辦下去。」

這場年底路跑封關戰共吸引6千人參賽，12.5公里組由台灣體大周賢峰跑出38分55秒拿下男子組第一，上周他才跑完台北馬拉松半馬，儘管身體狀況還未完全恢復，仍不想錯過年末的最後一場賽事，同時抱持「幫家裡換家電」的想法而來，最終如願抱走市價1萬8千元的4K液晶電視機，周賢峰笑說：「有點出乎預料，跑的當下有點疲勞，但就想說看自己能跑多少就跑多少，成績還算滿意。」

12.5公里組女子組則由來自香港的留學生湯樂榆以44分42秒封后，去年來台後受到新冠疫情影響，直到這場Panasonic Taipei City Run才獻出在台路跑初體驗，氣溫約13度、無雨的天氣，讓湯樂榆跑出比自己預期更佳的成績。

「長跑甜心」張芷瑄則以8秒之差在12.5公里女子組排名第二，但也帶走家裡獨缺的洗衣機，她笑說：「跑完才知道獎品是什麼，也就這麼剛好缺一台洗衣機。」而她上周在台北馬全馬差1秒無緣突破個人最佳成績，泡了溫泉放鬆後，本周再出現在賽道上，除了是陪開刀後復出的教練陳秉豐參賽，也把這場賽事當做速度訓練，「天氣很好、腳也沒特別不舒服，跑起來的感覺很棒。」