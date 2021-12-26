男網友借給陌生女90元後，竟發現她身邊還有一群人。（圖／翻攝爆廢公社)

新北市一名男網友發文抱怨，25日下午2時30分在大賣場準備開車離開時，一名陌生女子突然焦急上前，向他借90元停車費，基於助人借錢後，給錢之後竟然發現對方開著奧迪名車、身邊還有多名同夥，瞬間傻眼感覺被騙，直呼「今年的聖誕劫真是快樂」。貼文曝光後，奧迪車主急忙私訊原PO，解釋當天是做愛心活動「今天的行為要求是完全公益性質，所以連停車費我們也要找客人贊助」，但網友仍不買帳，有人留言「直接講公益不就好」。

奧迪車主私訊原PO致歉，解釋借90元是在做公益，但仍遭網批：「事前講明不就沒事」。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

一名男網友今天在「爆廢公社」發文表示，當天一名女子小姐很緊張的跑來跟他說手機沒電，身上沒帶零錢，是否可借90元繳停車費？他沒想太多，就掏出90元零錢借錢給女子，對方也給他聯絡方式，但離場時卻發現，女子身邊還有一群人，並非她一個人在停車場，於是上前詢問對方的還款方式，

沒想到，女子竟然回答：「我們在家樂福辦活動的，主要目的是讓來家樂福的人感到快樂，但是『不能花到自己的任何一毛錢』」，擺明不想還錢。讓他當場傻眼，只能目睹一行人離開，後來詢問了賣場主管才知道，根本不認識這群人，也沒有辦類似的活動，「…。」

貼文曝光後，一名聲稱奧迪車主的人私訊原PO，解釋當天是做愛心活動「今天的行為要求是完全公益性質，所以連停車費我們也要找客人贊助」，說自己願意還錢致歉，還說：「跟您要這筆錢的小姐，是我們另一台車的組員，我開的這台奧迪是我按對講機，停車場管理員贊助我離開的」，最後請求原PO：「因為沒有碼車牌，我接收到很多親友關心，看您是否能幫我協助刪文？」

網友看見私訊內容仍不買帳，認為如此舉動跟開什麼車、借多少錢都沒關係，如果一開始直接講公益就沒事了，還說手機沒電沒零錢，拿公益之名，行詐騙之實「不懂為什麼公益要扯手機沒電？沒有零錢，還扯要讓人快樂」、「說謊吧？管理員怎麼可能贊助他們車資」、「不是90元的問題，是這種方式跟理由，根本濠小到令人無法接受」。