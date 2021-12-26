美國男子施梅克（Jared Schmeck）在平安夜的耶誕老人追蹤活動上Call In嗆聲拜登「加油布蘭登」，他隨後公開通話影片自曝身份。

美國總統拜登24日出席北美航太防衛司令部（NORAD）耶誕老人追蹤活動時，被一名疑似川粉的男子Call In進來後嗆聲「加油布蘭登」，這名男子隨後發布影片自曝身份，強調不是川粉，只是在「開玩笑」，不是有意對拜登不敬，不過他自曝身份後也接到威脅電話，甚至導致任職的家族企業被網友留言灌爆。

拜登24日出席耶誕老人追蹤活動，接聽全美孩童詢問聖誕老人行蹤的Call In，其中一通來自俄勒岡州（Oregon）的電話，在通話尾聲時，孩童的父親突然冒出一句「加油布蘭登」，說完隨即掛斷電話，引發熱議。「加油布蘭登」是2020年美國總統大選期間，川普粉絲諷刺拜登的口號。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名父親掛斷電話後，隨即將通話影片上傳YouTube平台，原來他名叫施梅克（Jared Schmeck），現年35歲，有4個孩子，先前是一名警察，現在在家人開設的公司Winema Electric上班。

他澄清自己不是川粉，而是一名「自由思想家、及耶穌基督的追隨者」，他稱自己突然冒出一句「加油布蘭登」並不是有意對拜登不敬，強調只是在「開玩笑」。

他接受媒體採訪時表示自己並不是反對拜登，但也坦承此舉是要傳達對拜登政策的「沮喪」，包括強制接種疫苗、通膨、供應鏈危機等問題，認為拜登「可以做得更好」。

他說自己每年都和孩子一起子Call In，沒有注意到通話會現場直播，以為只是電腦回應，電話接通時他心裡還驚呼：「哇，這是真的。」

施梅克也提到這通電話爆紅後，自己也接到一些威脅電話，他說拜登聽起來是熱誠的人，強調自己對他沒有敵意，只是「用開玩笑的方式傳達上帝賦予表達挫折的權利」，「我愛他就像愛其他兄弟姊妹一樣。」

施梅克的這通「玩笑」電話讓家族企業在評論網站Yelp上的頁面被灌爆，不少人評分1顆星，目前平均評分只剩下1.5顆星，有網友留言「什麼樣公司才會聘請施梅克？」認為他應該馬上被開除。