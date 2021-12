外交部提供

菲律賓遭逢超級颱風雷伊(Rai)侵襲損失慘重,外交部表示,由於菲國災情持續擴大,我國政府立即啟動組成「援助菲律賓雷伊風災」專案小組,動員超過百名工作人員,緊急籌措各項救災物資,並調派國軍C-130運輸機,分別在本(12)月25日與26日順利執行2架次人道救援任務。

菲律賓今年12月16日遭逢超級颱風雷伊(Rai)嚴重侵襲,據菲國政府最新統計資料,此次風災造成378人死亡、742人受傷、60人失蹤,受風災影響的居民多達395萬人,當地基礎建設與農業損失已超過4億美元。

由於菲國災情持續擴大,我國政府基於「人飢己飢、人溺己溺」的精神,立即啟動組成「援助菲律賓雷伊風災」專案小組,由行政院主持專案會議,責成外交部與國防部通力合作,協調經濟部、農業委員會及僑務委員會等相關部會,緊急籌措各項救災物資,並調派國軍C-130運輸機,順利執行2架次人道救援任務。

外交部表示,此次載運物資以菲國災民當前最需要的口糧、餅乾、泡麵、瓶裝飲用水與罐頭為主,加上帳篷、攜帶式濾水器等,物資總重量將近10公噸,由國軍C-130運輸機自空軍屏東機場啟運,並直接飛往最鄰近災區的宿霧國際機場(Mactan-Cebu International Airport)。

我國駐菲律賓代表處徐佩勇則在現場代表我國政府,將各項物資移交菲律賓國家災害風險降低暨管理委員會(NDRRMC),期盼在菲律賓最困難的時刻,提供我國政府與人民最及時的關懷,讓菲國災區人民仍然能度過一個溫暖的聖誕節。

外交部長吳釗燮在本月22日曾代表我國政府捐贈50萬美元賑濟款予馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)主席費南德(Wilfredo B. Fernandez),並說明我國規劃以空軍運輸機馳援的構想。費南德主席除了承諾將協助聯繫促成之外,並再三表示「發自內心深處」(from the bottom of my heart)感謝我方如同手足一般的無私援助。

外交部強調,我國與菲律賓地理相鄰,都經常遭受極端氣候及天災侵襲,所以對於菲律賓現在遭受的苦難特別感同身受。外交部及駐菲律賓代表處將持續密切關注菲國災情發展,與有關部門保持聯繫,並隨時評估持續提供各項援助的必要性。外交部祝願菲國風災逝者安息、傷者早日康復,也期盼菲律賓政府與人民儘速重建家園,恢復正常生活。